Bank Asya belgelerini kaçırıp evde saklamış

FETÖ kontrolünde olduğu gerekçesiyle TMSF'ye devredilen Bank Asya'ya ait bazı evrakların bir evde gizlendiği belirlendi. İhbar üzerine baskın yapılan evde 10 koli belge ele geçirildi. Geçtiğimiz günlerde İstanbulÜmraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelen bir ihbarcı, Zafer Ertan isimli şahsın Bank Asya eski yönetim kurulu üyesi olduğunu ve bankadan çıkardığı evrakları, kayınpederinin Ümraniye'deki evinde sakladığını anlattı.
BELGELER ÇATI ARASINDA ÇIKTI
Harekete geçen polis, nöbetçi hâkimlikten arama ve el koyma kararı çıkardı. Söz konusu adrese yapılan baskında, evin çatı arasında Bank Asya'ya ait 10 koli evrak ele geçirdi. Evraklar mavi klasörler içinde düzenli olarak istiflenmiş halde bulundu. Evin Halit Y.'ye ait olduğu, evraklarınsa Zafer Ertan tarafından mayısta eve bırakıldıktan sonra bir daha alınmadığı belirlendi. Halit Y. ifadesinde kolileri damadının bıraktığını ve şu anda kızı ve torunları ile ABD'de bulunduğunu ifade etti. Ertan ile para trafiği belirlenen kayınbiraderi Fatih Y. ise eniştesinin 15 yıl Bank Asya'da çalıştığını, son 3 yıldır yönetim kurulunda görev yaptığını, bankaya el konulması üzerine İstanbul'daki evini satıp ABD'ye yerleştiğini kaydetti.
HESAPLARA BLOKE KONULDU
Fatih Y., eniştesinin Fetullah Gülen ile direkt görüşebilen bir kişi olduğunu da dile getirdi. Eniştesi yurtdışına çıktıktan sonra eşyalarını da kargo ile bu ülkeye gönderdiğini kaydeden Fatih Y. kendisinin ise Gülen örgütü ile irtibatı olmadığını iddia etti. Ele geçirilen deliller İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde incelemeye alınırken Fatih Y., Halit Y. ve Zafer Ertan'ın hesaplarına bloke konuldu.
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