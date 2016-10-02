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Anne acısına yüreği dayanmadı

Anne acısına yüreği dayanmadı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 52 yaşındaki Yüksel Yılmaz, önceki gün annesinin ölüm haberini aldı. Eşi Yaşar Yılmaz ile birlikte cenaze için Düzce'nin Gölyaka ilçesine gitti. Burada annesini defneden Yılmaz, cenazeden bir gün sonra fenalaştı. Hastaneye kaldırılan iki çocuk annesi 'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Talihsiz kadın Sakarya'daki Akyazı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Genç kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Büyük şok yaşayan Yaşar Yılmaz, eşinin ani ölümü ile yıkıldığını söyledi.
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