Anne acısına yüreği dayanmadı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 52 yaşındaki Yüksel Yılmaz, öncekigün annesinin ölümhaberini aldı. Eşi YaşarYılmaz ile birlikte cenazeiçin Düzce'nin Gölyakailçesine gitti. Burada annesini defneden Yılmaz, cenazeden bir gün sonra fenalaştı. Hastaneye kaldırılan iki çocuk annesi Yüksel Yılmaz'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Talihsiz kadın Sakarya'daki Akyazı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Genç kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Büyük şok yaşayan Yaşar Yılmaz, eşinin ani ölümü ile yıkıldığını söyledi.
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