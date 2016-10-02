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Aldatmaz tutuklandı

Aldatmaz tutuklandı
OHAL kapsamında yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname ile terör örgütlerine destek sağlayan 28 belediyeye kayyum atandı. Van'da ise belediyeye yönelik soruşturmalar hız kazandı. Saray Belediye Başkanı Zilan Aldatmaz'ın, terör örgütü PKK'ya destek sağladığı ortaya çıktı. Eş zamanlı baskınlarla gözaltına alınan eş başkan, tutuklandı.
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