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Akbile muhtaç

Bir dönem paraya para demeyen deri kralının veliahtı , şimdi meteliğe kurşun atıyor. Akbil alacak para bile bulamıyor...

Akbile muhtaç
Türkiye'nin en zengin işadamları arasında gösterilen , varlıklı günlerini çok gerilerde bıraktı. Evlilikleri rayında gitmeyen ve Hale Keleş'ten 2, Yeşim Erçetin'den ise 1 kızı olan Matraş Deri'nin eski veliahtı Emre Matraş, bir park köşesinde gazetecilere yakalandı. Borç batağında yüzdüğünü, cebinde akbil alacak bile parası kalmadığını söyleyen Matraş, varlıklı hayatına dönmek için amcasına açtığı miras davasının sonucunu beklediğini anlattı.

'PERİŞAN HALDEYİM'
Şirket hisselerini sattıktan sonra sefalet dolu bir hayat süren Matraş, eski günlerini özlediğini, miras davası aleyhine sonuçlanırsa intihar edeceğini açıkladı. Annesinin 11 liralık ilacını dahi alamadığını iddia eden Matraş, para bulabilmek için merhum babasının aldığı antikaları sattığını söyledi. 4 yıl önce geçimini sağlamak için taksi şoförlüğü yapan eski işadamı, biten evlilikleriyle ilgili de şok açıklamalar yaptı. 13 yıllık evliliğin ardından 2010'da boşandığı eşi Hale Keleş'in kendisiyle evliyken çocuk aldırdığını itiraf eden eski işadamı, "Yeşim Erçetin de, kendisine para vermediğimi söylüyordu. Bu tamamen yalan. Yeşim ile kızım sebebiyle görüşüyoruz" dedi. Emre Matraş'ın düştüğü durum 'Nereden nereye' dedirtti.


Deri kralı olacakken bugün cebinde akbil parası bulamayan Emre Matraş, bir dönem taksi şoförlüğü yaptı. Matraş, varlıklı günlerinde eşi Yeşim Erçetin ile objektiflere böyle pozlar verdi.

MİRAS KAVGASI BİTMEK BİLMEDİ
Türkiye'nin en köklü şirketlerinden Matraş Deri'de Hakkı, Orhan, Arif ve Necati Matraş'ın ortak oldukları aile şirketine 2009 yılında miras davası açıldı. Dört kardeşin en küçüğü olan ve 2008'de vefat eden Necati Matraş'ın eşi Gülsen Matraş ile küçük oğlu Emre Matraş, paylarına düşen 187 milyon doları istedi. Emre Matraş, 2012 yılında bir işadamına 12.5 milyon dolara tüm hisselerinin satışını gerçekleştirdi. Ancak amcalarıyla arasındaki miras kavgası bitmedi.
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