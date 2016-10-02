Akbile muhtaç

Türkiye'nin en zengin işadamları arasında gösterilen Emre Matraş, varlıklı günlerini çok gerilerde bıraktı. Evlilikleri rayında gitmeyen ve Hale Keleş'ten 2, Yeşim Erçetin'den ise 1 kızı olan Matraş Deri'nin eski veliahtı Emre Matraş, bir park köşesinde gazetecilere yakalandı. Borç batağında yüzdüğünü, cebindeakbil alacak bile parası kalmadığını söyleyen Matraş, varlıklı hayatına dönmek için amcasına açtığı miras davasının sonucunu beklediğini anlattı.
'PERİŞAN HALDEYİM'
Şirket hisselerini sattıktan sonra sefalet dolu bir hayat süren Matraş, eski günlerini özlediğini, miras davası aleyhine sonuçlanırsa intihar edeceğini açıkladı. Annesinin 11 liralık ilacını dahi alamadığını iddia eden Matraş, para bulabilmek için merhumbabasının aldığı antikalarısattığını söyledi. 4 yıl önce geçimini sağlamak için taksi şoförlüğü yapan eski işadamı, biten evlilikleriyle ilgili de şok açıklamalar yaptı. 13 yıllık evliliğin ardından 2010'da boşandığı eşi Hale Keleş'in kendisiyle evliyken çocuk aldırdığını itiraf eden eski işadamı, "Yeşim Erçetin de, kendisinepara vermediğimi söylüyordu. Butamamen yalan. Yeşim ile kızımsebebiyle görüşüyoruz" dedi. Emre Matraş'ın düştüğü durum 'Nereden nereye' dedirtti.
Deri kralıolacakkenbugün cebindeakbil parasıbulamayanEmre Matraş,bir dönem taksişoförlüğü yaptı.Matraş, varlıklıgünlerinde eşiYeşim Erçetinile objektiflereböyle pozlarverdi.
MİRAS KAVGASI BİTMEK BİLMEDİ Türkiye'nin en köklü şirketlerinden Matraş Deri'de Hakkı, Orhan, Arif ve Necati Matraş'ın ortak oldukları aile şirketine 2009 yılında miras davası açıldı. Dört kardeşin en küçüğü olan ve 2008'de vefat eden Necati Matraş'ın eşi Gülsen Matraş ile küçük oğlu Emre Matraş, paylarına düşen 187 milyon doları istedi. Emre Matraş, 2012 yılında bir işadamına 12.5 milyon dolara tüm hisselerinin satışını gerçekleştirdi. Ancak amcalarıyla arasındaki miras kavgası bitmedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.