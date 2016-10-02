AK Parti’de teşkilatlara, FETÖ ile mücadelede 3 talimat verildi: Etkili soruşturma yapın. Hiçbir delil ve belgenin üzerini örtmeyin. Gereğini yapmayan yönetici olursa da Başbakan Yıldırım’ı veya Genel Merkez’i arayın.
AK Parti, teşkilatlara FETÖ ile etkin mücadele konusunda neler yapılması gerektiğini anlattı. FETÖ ile etkin mücadele yapılması istenirken, hiçbir delilin ve belgenin üzerinin örtülmemesi istendi. AK Parti'de önceki gün Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında bir toplantı gerçekleştirildi. 81 ilden gelen siyasi ve hukuki işlerden sorumlu il başkanlarına, 15 Temmuz darbe girişiminde ve sonraki süreçte FETÖ ile mücadelede neler yaptıkları soruldu. Toplantıda, 17-25 Aralık darbe girişiminin ardından AK Parti'de büyük FETÖ temizliği yapıldığı ancak buna rağmen gözden kaçanların olabileceği belirtilerek, çalışmalar yapılırken bunların dikkate alınması istendi.
519 KİŞİ TESPİT EDİLDİ
Toplantıda, FETÖ ile mücadelede etkili soruşturma yapılması, hiçbir delilin, belgenin karartılmaması ve bunların yetkili makamlara bildirilmesi istendi. Yetkili kişinin işin içinden çıkamadığı ya da gereğini yapmadığı durumlarda ise Başbakan Binali Yıldırım'ı veya AK Parti Genel Merkezi'ni arayarak yardım istenmesi söylendi. Teşkilattan partiyle alakalı sorunları kamuoyu önünde tartışmaktan kaçınmaları da istendi. AK Parti 15 Temmuz darbe girişiminin ardından illerde komisyonlar kurdu. Bu komisyon raporları Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Mustafa Ataş ve Erol Kaya'dan oluşan komisyon tarafından değerlendiriliyor. FETÖ ile ilişkisi tespit edilenler hem ihraç ediliyor hem de yargı makamlarına bildiriliyor. Bugüne kadar yürütülen çalışmalarda, yaklaşık beşte biri il ve ilçe yöneticisi olmak üzere 519 kişinin FETÖ ile bağlantısı tespit edildi.
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