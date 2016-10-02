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'yi yeniden karıştıracak olay!

’nin kentinde , çalıntı olduğu düşünülen araçla yaşadığı kovalamacanın sonuda Carnell Snell adlı yi vurarak öldürdü.

ABDyi yeniden karıştıracak olay!

müdürlüğünün açıklamasına göre cumartesi akşamı rutin trafik kontrolünün yapıldığı esnada polis, içinde iki kişinin olduğu bir aracın çalıntı olduğunu düşünerek durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan araç kaçmaya başladı.

Polislerin takip ettiği araç bir süre sonra durdu ve aracın içinden inen iki kişi farklı istikametlere kaçmaya başladı. Bu sırada polis, iki kişiden birini vurdu. Amerikan medyasına yansıyanhaberlerde hayatını kaybeden nin adının Carnell Snell olduğu bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Snell'in olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi. Aracın içindeki diğer kişinin akıbeti ise bilinmiyor.

Snell'in annesi ise yerel basına yaptığı açıklamada oğlunun 5 kez vurulduğunu kaydetti.

Los Angeles polis müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı. Siyahi Amerikalıyı vuran polisin adı henüz açıklanmadı.

Olayın duyulmasının ardından bölgede küçük çaplı bir protesto eyleminin yapıldığı bildirildi.

'de son günlerde polis kurşunuyla peş peşe yaşanan siyahi ölümlerinin ardından protestolar yaşanmış, son olarak Charlotte kentinde 1 hafta olağanüstü hal ilan edilmişti.
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  • 02 Ekim 2016, Pazar 00:03
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