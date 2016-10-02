AB’den kritik Halep çağrısı!

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonu İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Christos Stylianides, Suriye'nin Halep şehrinde yaşananlara ilişkin ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, Doğu Halep'te sivillerin temel ihtiyaçları olan gıda, su ve ilaçlara erişimlerinin olmadığı, hasta ve yararlıların da bölgeden tahliye edilemediğine dikkat çekildi.

Çatışmanın tüm taraflarına, Doğu Halep'e acilen insani yardım sevkiyatı sağlanması ile hasta ve yararlıların tahliyeleri konularında yardımcı olma çağrısında bulunulan açıklamada, AB'nin Halep'e, tıbbi malzeme, su ve gıda desteği sağlanması için 25 milyon avroluk acil yardım paketini harekete geçirdiği kaydedildi.