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900 yıllık köye akın

900 yıllık köye akın
Çanakkale'nin Biga İlçesi'ne bağlı 'nda suların çekilmesiyle gün yüzüne çıkan eski Eşelek Köyü meraklıları bölgeye çekiyor. 900 yıl önce kurulan ve 1990 yılında sular altında kalan köye ziyaretçi akını yaşanıyor. Göç etmiş köyün eski sakinleri, yıllar sonra hayalet köy şeklinde de evleri, çeşmeleri, yolları görmenin duygusallığını yaşıyor. Ziyarete gelenler mezarlığın başında atalarına dua etmeyi unutmuyor. Komşu köylerden gelen vatandaşlar ise manzara karşısında hayretlerini gizleyemiyor.
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