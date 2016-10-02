900 yıllık köye akın

Çanakkale'nin Biga İlçesi'ne bağlı Bakacak Barajı'nda suların çekilmesiyle gün yüzüne çıkan eski EşelekKöyü meraklıları bölgeye çekiyor. 900 yıl önce kurulan ve 1990 yılındasular altında kalan köye ziyaretçi akını yaşanıyor. Göç etmiş köyün eski sakinleri, yıllar sonra hayalet köy şeklinde de evleri, çeşmeleri, yolları görmeninduygusallığını yaşıyor. Ziyarete gelenler mezarlığın başında atalarına dua etmeyi unutmuyor. Komşu köylerden gelen vatandaşlar ise manzara karşısında hayretlerini gizleyemiyor.
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