6 eğitim kurumu kapatıldı

Öğle saatlerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü müfettişleri, Mal Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçla Mücadele Büro Amirliğinden oluşan görevliler, Uğur Temel Lisesi, Uğur Etüt Eğitim Merkezi, Uğur KDZ, Ereğli KPSS Kursu, ÜSEM Özel Öğretim Kursu, Adres Kişisel Gelişim Merkezi, Azim Çözüm Etüt Merkezinde incelemelerde bulundu.



İncelemenin ardından heyet tarafından kurumların camlarına ve kapılarına Bu kurum 667 sayılı K.H.K. kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'nın 29.09.2016 tarihli ve 10508296 sayılı onayı ile kapatılmış olup, bu kurumda öğrenim gören öğrenciler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne müracaat edeceklerdir yazısı asıldı.



Binaların boşaltılması için kurum görevlilerine izin verildi. Eğitim kurumlarında öğrenim görenlerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurarak başka okullara kayıtlarının yapılacağı belirtildi.