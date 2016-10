15 Temmuz kahramanları türkülerle anıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Yavuz Bingöl Sanat Merkezi'nin koordinasyonuyla İstanbul Kongre Merkezi'nde "15 Temmuz Kahramanlarının Türkülerini Söylüyoruz" etkinliği düzenlendi.

Etkinlik, darbe girişiminin yaşandığı gece halkın direnişini gösteren görüntülerin yer aldığı sinevizyon gösterimiyle başladı. Etkinlikte ilk türkü olan "Melullenme Deli Gönül"ü, Cumburbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve sanatçı Yavuz Bingöl birlikte seslendirdi.

"ŞEHİTLERİMİZİ ANMAK, GAZİLERİMİZİ HATIRLAMAK HEPİMİZİN SORUMLULUĞUDUR"

Daha sonra sahneye çıkan Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Genel Koordinatörü Orhan Karakurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yavuz Bingöl ve mesai arkadaşı olmasının yanında sanatçı yönüyle de teberrüz eden İbrahim Kalın öncülüğünde gerçekleştirilen programın başarılı geçmesini diledi.

Sesleri, eserleri ve şahitlikleriyle programa katkı sağlayan sanatçılara, gazetecilere, şehit yakınlarına, gazilere, vatandaşlara şükranlarını sunduğunu belirten Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Türk milleti, yaşadığı acı ve tatlı tüm hadiseleri türkülerle tarihe kaydetmiş, asırlarca bu şekilde yaşamış bir millettir. 15 Temmuz'un bizatihi kendisi, milletimizin yazdığı en büyük zafer türküsüdür. Şehitlerimizin ardından yaktığımız ağıtlar ile hainleri bozguna uğratmamızın sevincinin ifadesi olan marşlar, 15 Temmuz'da adeta iç içe geçmiştir. Hiçbir zafer bedelsiz kazanılamaz. 15 Temmuz'un bedelini de 241 şehit, 2194 gazi ve aynı amaçla sokağa dökülmüş milyonların fedakarlığıyla ödedik. Millet ve devlet olarak şehitlerimizin aziz hatıralarını, geride bıraktıkları emanetlere sahip çıkarak dualarımızı eksik etmeyerek isimlerini anıtlara, okullara, parklara vererek ilelebet yaşatacağız.

Aynı şekilde gazilerimizin cesaretlerini de unutmayacağız ve unutturmayacağız. Elbette 15 Temmuz kahramanlarımızı türkülerimizle de yaşatacağız. Bu destanın heyecanını her zerresinde hissetmeyenin, bu görüntülerle bu türkülerle yüreği titremeyenin yüreği taş kesilmiş demektir. Maruz kaldığımız ihanetten gerekli dersleri çıkarmak için, her fırsatta, her zeminde, her vesileyle şehitlerimizi anmak, gazilerimizi hatırlamak hepimizin sorumluluğudur. Devlet adamları icraatlarıyla, sanatçılarımız eserleriyle, herkes kendi faaliyet ve ilgi alanıyla bu doğrultuda samimi bir gayret ortaya koymalıdır. Düzenlediğiniz etkinliği bu çerçevede hayırlı bir çaba olarak değerlendiriyor, emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyor, tüm misafirlerime sevgilerimi sunuyorum."

"KARDEŞLİĞİMİZ, BERABERLİĞİMİZ DAİM OLSUN"

Sanatçı İzzet Altınmeşe, vatan, birlik, beraberlik ve kardeşliğin zor günlerde belli olduğunu belirterek, "Allah, bu birlikteliğimizi, kardeşliğimizi, vatan sevgimizi asla ve asla kaybettirmesin. Bu kardeşliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık diliyorum." diye konuştu.

Sanatçı Mustafa Keser de 1960 darbesine şahit olduğunu aktararak, "Gençlere bir tavsiyem var; dilinize, dininize, vatanınıza sahip çıkın." dedi. Keser, darbe girişiminde şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'e ithafen "Yanık Ömer" türküsünü seslendirdi.

Etkinlikte, Belkıs Akkale, İzzet Altınmeşe, Selahattin Alpay, Bedri Ayseli, Mustafa Ceceli, Sami Özer, Cengiz Kurtoğlu, Zara, Fettah Can, Zerrin Özer, Gülay, Serkan Kaya, Serkan Çağrı, Kutsi, Coşkun Sabah, Esat Kabaklı, Özhan Eren, Mustafa Keser gibi sanatçılar türkü söyledi, İbrahim Sadri ve Kerem Alışık ise şiir okudu.

Etkinlikte, Adıyaman Çadırkent Konaklama Tesislerinde kalan Suriyeli sığınmacı çocuklardan oluşan koro da sahne aldı.

Duygusal anların yaşandığı etkinlikte, bazı katılımcıların zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Etkinliğe, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İBB Belediye Başkanı Kadir Topbaş, TRT Genel Müdürü Şenol Göka'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.