Yürü be Artvin

Artvin Belediyesi'nin 2016 yılı içerisindeki vizyon projeleri arasında yer alan 'YürüyenMerdiven' projesi hayata geçirildi. Coğrafi yapısı gereği şehir merkezindeki caddeler arasındaki yaya ulaşımının dik merdivenlerle sağladığı Artvin'de KültürSokağı projesi kapsamında vatandaşlarınhayatını kolaylaştırmak için CumhuriyetCaddesi'ni Sabit Osman Avcı Caddesi'nebağlayan 60 metre uzunluğunda, saatte6 bin kişi taşıma kapasitesine sahip,yürüyen merdiven hizmete açıldı. Vali Ömer Doğanay, "İnsan hayatını kolaylaştıran, insana hizmet eden bu güzel eseri birlikte açacağız. Bu eserin oluşmasında emeği geçen, başta belediye başkanımız ve milletvekilimiz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" dedi.
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