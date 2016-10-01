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Yürü be

Yürü be Artvin
Artvin Belediyesi'nin 2016 yılı içerisindeki vizyon projeleri arasında yer alan 'Yürüyen Merdiven' projesi hayata geçirildi. Coğrafi yapısı gereği şehir merkezindeki caddeler arasındaki yaya ulaşımının dik merdivenlerle sağladığı Artvin'de Kültür Sokağı projesi kapsamında vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için Cumhuriyet Caddesi'ni Sabit Osman Avcı Caddesi'ne bağlayan 60 metre uzunluğunda, saatte 6 bin kişi taşıma kapasitesine sahip, yürüyen merdiven hizmete açıldı. Vali Ömer Doğanay, "İnsan hayatını kolaylaştıran, insana hizmet eden bu güzel eseri birlikte açacağız. Bu eserin oluşmasında emeği geçen, başta belediye başkanımız ve milletvekilimiz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" dedi.
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  • 01 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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