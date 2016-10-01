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Vatan evladı

şehidi Özgür Özekin memleketi Fethiye’de toprağa verildi. Törende şehidin 1 yaşındaki oğlu Yağız Pars’ı kucağına alıp ağlayan 2. Ordu Komutanı Korgeneral görenleri duygulandırdı

Vatan evladı

Hakkari'nin İlçesi'nde düzenlenen saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Yüzbaşı Özgür Özekin'in cenazesi, Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde toprağa verildi. Şehit Yüzbaşı Özekin'in cenazesinin sabah saatlerinde askeri uçakla getirildiği Dalaman Havalimanı'nda tören düzenlendi. Şehidin naaşı, daha sonra konvoyla Muğla'nın Fethiye İlçesi'ndeki öğretmen kardeşi Murat Özekin'in evine getirildi. Burada şehidin annesi Aliye, eşi Müge, kardeşi Murat ve yakınları şehidin tabutu başında gözyaşı döktü. Şehidin 1 yaşındaki oğlu Yağız Pars ise babasının tabutunu okşadı. Yağız Pars'ı kucağına alan 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in de gözyaşlarına hakim olamadı. Temel Paşa'nın bu görüntüleri görenleri de duygulandırdı. Şehit Yüzbaşı Özekin cenazesi, Muğla Müftüsü Abdurrahman Koçak'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından İncirköy Mezarlığı'na defnedildi.


2. Ordu Komutan Korgeneral , şehidin 1 yaşındaki oğlu Yağız Pars'ı kucağından düşürmedi.
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  • 01 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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