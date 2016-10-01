Türk Ordusu

Ordu'nun Mesudiye kırsalına sızan teröristler, vatandaşlardan silah zoruyla erzak aldı. PKK'lıları takip ettikten sonra yerlerini belirleyen köylüler, askerlere haber verdi. Harekete geçen güvenlik güçleri, Koyulhisar'daki Sisorta Yaylası'ndan bölgeye geçen teröristleri Kalınpazar Yaylası'nda kıstırdı. Çıkançatışmada 6 terörist etkisiz hale getirildi.Öldürülen teröristler arasında, başına 300bin TL ödül konulan gri listede yer alanÇekdar kod adlı Karadeniz Bölge SorumlusuAli Fırat Yaşar (34) olduğu belirlendi.Operasyonun ardından birliklerine dönenaskerler, konvoylarla kurban kesilerekkarşılandı. Vatandaşlar "PKK buradabarınamaz, bu ders olsun" diyerekaskerleri alınlarından öptü. Mesudiye'de 31Temmuz'da, PKK'lı teröristlerle güvenlikgüçleri arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit olmuş, 2 asker de yaralanmıştı. Öldürülen teröristlerin de saldırıyı yapan bu gruptan olduğu kaydedildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.