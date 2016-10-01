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Türk su

Türk Ordusu
Ordu'nun Mesudiye kırsalına sızan teröristler, vatandaşlardan silah zoruyla erzak aldı. 'lıları takip ettikten sonra yerlerini belirleyen köylüler, lere haber verdi. Harekete geçen güvenlik güçleri, Koyulhisar'daki Sisorta Yaylası'ndan bölgeye geçen teröristleri Kalınpazar Yaylası'nda kıstırdı. Çıkan çatışmada 6 terörist etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristler arasında, başına 300 bin TL ödül konulan gri listede yer alan Çekdar kod adlı Karadeniz Bölge Sorumlusu Ali Fırat Yaşar (34) olduğu belirlendi. Operasyonun ardından birliklerine dönen askerler, konvoylarla kurban kesilerek karşılandı. Vatandaşlar "PKK burada barınamaz, bu ders olsun" diyerek askerleri alınlarından öptü. Mesudiye'de 31 Temmuz'da, PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit olmuş, 2 asker de yaralanmıştı. Öldürülen teröristlerin de saldırıyı yapan bu gruptan olduğu kaydedildi.

MUSTAFA KIRLAK
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  • 01 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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