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'dan terör örgütü 'ya hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince Siirt-Eruh kırsalında dün düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütüne ait sığınak, terörist barınağı ve silah mevzilerinin imha edildiği bildirildi.

Jetler terör örgütü PKKya bomba yağdırdı
Askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 2 adet F4 savaş uçağı ile dün saat 18.18-18-34'te düzenlenen hava harekatının ardından görevlerini başarıyla icra eden savaş uçakları emniyetle üslerine döndü.
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  • 01 Ekim 2016, Cumartesi 01:17
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