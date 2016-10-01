Torununun torununu gördü

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde oturan 115 yaşında olan ve hayatında sütle yoğurdu hiç eksik etmeyen Ayşe Aktaş, torununun torununu görmenin mutluluğunu yaşıyor. Asırlık nine, ilerleyen yaşına rağmen tek başına dışarı çıkıp yürüyerek vakit geçiriyor. 5 çocuğu, 13 torunu ve 1 de torununun torunu bulunan Aktaş, köy peynirini çok sevdiğini söylüyor.