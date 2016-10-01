  1. Havada bulut UFO’yu unut!
  2. John Kerry’den Halep telefonu

Son sürat ölüm

Zıpkınla avlanmak için Kuşadası’nda denize giren emekli öğretmen ’e, içinde turistlerin olduğu bir otele ait sürat teknesi çarptı. Feci şekilde can veren Güler’in arkadaşı “Olay kaza değil cinayet” dedi.

Son sürat ölüm
Korkunç olay önceki akşam Kuşadası Çamlimanı koyunda meydana geldi. Zıpkınla avlanmak için denize giren evli ve 2 çocuk babası 'e (54), Yiğit Koçak'ın kullandığı ve içinde turistlerin olduğu bir otele ait sürat teknesi çarptı. Güler'e çarptığını fark eden Koçak ve beraberindekiler, sahil güvenlik ekiplerine haber verdi. Kaza yerine giden sağlık ekipleri, Hakan Güler'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sürat teknesi sürücüsü Yiğit Koçak, sahil güvenlik ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Zıpkınla Balık Avı Türkiye Şampiyonası'na hazırlandığı öğrenilen Güler'e sürat teknesinin çarptığı noktada şamandıra bulunmaması olayda kasıt şüphesini akıllara getirdi.

​'BİZİ TEHDİT ETTİLER'
Talihsiz öğretmenin ölümüyle ilgili ifadesine başvurulan sualtı sporcularından Adnan Kalça şaşırtıcı bir iddiada bulundu. Arkadaşının ölümünde şüphe bulunduğunu belirten Kalça ifadesinde şunları söyledi: "Otellerin sürat teknelerini kullanan kişiler, kıyılarda dalış yapmamız için bizleri uzun süredir ölümle tehdit ediyorlardı. Arkadaşım Hakan Güler tek başına zıpkınla dalış yapmış. Denize dalarken üzerinde tüpe bağlı iki kemer olması gerekiyor. Ancak daldığı yeri belli eden şamandıra ve ona bağlı olan kemer bulunamadı. Olayı karartmak için bunların yok edildiğini tahmin ediyorum. Ben bu olayın kaza değil cinayet olduğunu düşünüyorum."

Kazım YÖRÜKCE
Etiketler:
  • 01 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar