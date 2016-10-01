Son sürat ölüm

Zıpkınla avlanmak için Kuşadası’nda denize giren emekli öğretmen Hakan Güler’e, içinde turistlerin olduğu bir otele ait sürat teknesi çarptı. Feci şekilde can veren Güler’in arkadaşı “Olay kaza değil cinayet” dedi.
Korkunç olay önceki akşam Kuşadası Çamlimanı koyunda meydana geldi. Zıpkınla avlanmak için denize giren evli ve 2 çocuk babası Hakan Güler'e (54), Yiğit Koçak'ın kullandığı ve içindeturistlerin olduğu bir otele ait süratteknesi çarptı. Güler'e çarptığınıfark eden Koçak ve beraberindekiler,sahil güvenlik ekiplerine haberverdi. Kaza yerine giden sağlık ekipleri, Hakan Güler'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sürat teknesi sürücüsü Yiğit Koçak, sahil güvenlik ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Zıpkınla Balık Avı Türkiye Şampiyonası'na hazırlandığı öğrenilen Güler'e sürat teknesinin çarptığı noktada şamandıra bulunmaması olayda kasıt şüphesini akıllara getirdi.
'BİZİ TEHDİT ETTİLER'
Talihsiz öğretmenin ölümüyle ilgili ifadesine başvurulan sualtı sporcularından Adnan Kalça şaşırtıcı bir iddiada bulundu. Arkadaşının ölümünde şüphe bulunduğunu belirten Kalça ifadesinde şunları söyledi: "Otellerin sürat teknelerini kullanan kişiler, kıyılarda dalış yapmamız için bizleri uzun süredir ölümle tehdit ediyorlardı. Arkadaşım Hakan Güler tek başına zıpkınla dalış yapmış. Denize dalarken üzerinde tüpe bağlıiki kemer olması gerekiyor. Ancakdaldığı yeri belli eden şamandıra veona bağlı olan kemer bulunamadı.Olayı karartmak için bunların yokedildiğini tahmin ediyorum. Ben bu olayın kaza değil cinayet olduğunu düşünüyorum."
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