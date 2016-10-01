PYD/PKK’dan Münbiç’te yeni oyun hazırlığı

PKK'nın Suriye uzantısı PYD, yaklaşık iki ay önce ABD hava desteğiyle ele geçirdiği Münbiç ilçesindeki varlığını sürdürmenin yollarını arıyor.

ABD'nin Türkiye'ye verdiği taahhüt gereği ise ilçenin terör örgütü DAEŞ'ten kurtarılmasının hemen ardından, PYD/PKK unsurlarının Münbiç'i terk edip burayı Arap savaşçılara bırakması gerekiyordu.

Türkiye'nin ısrarları sonucu, ABD yönetimi bir kısım militanını Fırat Nehri'nin doğusuna dönmesini sağlasa da ilçede çok sayıda militan varlığını sürdürüyor.

Münbiç'teki varlığını gizlemek için "Suriye Demokratik Güçleri" (SDG) adını kullanan PYD/PKK, bunun kendi militanları dışında çok sayıda örgütü bir araya getiren bir çatı olduğunu iddia ediyor.

Türkiye'nin baskılarıyla ABD'nin de zor duruma düşmesinin ardından, PYD/PKK, yeni paravanlarını devreye sokmak üzere.

YÜZLERCE FLAMA YAPTIRDI

Terör örgütü, Suriye'nin kuzeydoğusunda Haseke ilinin Kamışlı ilçesindeki bazı atelyelerde, iki yeni paravan örgütü için yüzlerce flama yaptırdı.

AA muhabirinin ulaştığı flamalardan birinin üzerinde "Münbiç Şahinleri Tugayı", diğerinde "Kuzey Şahinleri" yazıyor.

PYD/PKK'nın kullandığı sarı fon ve yeşil renklerle tasarlanan flamaların her ikisinde de örgüt adları, Fırat Nehri'ni temsil eden dalgalı kalın mavi bir çizginin üzerinde bulunuyor.

Terör örgütü, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırı boyunca Haseke ili ile Kobani (Ayn el-Arab) ve Afrin ilçelerine hakim durumda. Fırat Nehri'nin batısında ilerleme çabası süren örgüt, "DAEŞ'le mücadele" adı altında Münbiç ilçesinin ardından Türkiye sınırındaki Cerablus-Azez hattını da alarak Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarına kadar genişlemeyi hedefliyor. PYD/PKK, bu kuşakla Türkiye-Suriye arasında bir duvar işlevi görerek iki ülkenin coğrafi bağlarını koparmanın peşinde.