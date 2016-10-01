Türkiye, güvenlik güçlerinin ve halkını hedef alan DAEŞ'e haddini bildirdi. Fırat Kalkanı Harekatı ile sınırımız terör örgütünden temizlendi. Cerablus, Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolüne geçti. Suriyeli mültecilerin de gönüllü sürgünleri sona erdi. ÖSO kontrolündeki şehir, terör örgütü PYD zulmündenkaçan mültecilerin de sığınağı haline geldi. PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin ele geçirdiği şehirlerde kurduğu baskıdan dolayı Cerablus'a kaçan Suriyeli halk, dün kent meydanında terör örgütünü protesto etti. 2 saat süren eylemde sokaklar "Suriye'ye özgürlük, PYD dışarı" sloganlarıyla inledi! Suriyeliler "PYD'nin işgal ettiği bölgelerden çekilmesini istiyoruz. Suriye halkı bir bütündür ve Allah'ın izniyle PYD ve DAEŞ buradan çıkarılacaktır" dedi. Öte yandan Fırat Kalkanı Harekatı'nın 38. gününde de Türk F-16 ve obüsleri DAEŞ hedeflerini yerle bir ederken ÖSO'nun El Bab kentine yürüyüşü de devam etti.
Cerablus, DAEŞ'ten kurtulup özgürlüğüne kavuşurken, PYD zulmünden kaçanlar için de sığınak oldu. YPG'nin elinden kaçan Suriyeliler miting düzenleyerek "PYD dışarı, Suriye'ye özgürlük" sloganları attı, Türk bayrağı açtı.
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