PKK'lı hainleri tek tek temizlediler

29 Eylül Perşembe gecesi Ordu-Sivas Koyulhisar sınır hattında arama-tarama faaliyeti yürütürken gece saat 22.00 sıralarında Mesudiye Arpaalan Mahallesi arasında yer alan Kalınpazar Yaylası'nda terörist grupla karşılaşan jandarma timleri girdikleri çatışmada 6 PKK'lı teröristi ölü ele geçirdi. jandarma komando timi, olayın ardından geçici görev yerleri Gölköy ilçesine girişlerinde vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.
ASKERE COŞKULU UĞURLAMA
İzmir 2. Jandarma Komando Tugay Komutanlığı emriyle Bornova Jandarma Komando Alay Komutanlığı'ndan Kurban Bayramı öncesi arefe günü Gölköy ilçesine gelen ve 20 gündür kırsal alanda sürdürülen operasyonlarda görev alan 75 kişilik komando timi, Ordu'daki görevlerini tamamladılar. Görevlerini tamamlamanın mutluluğu içerisinde İzmir Bornova'daki görev alanlarına dönen askerleri yüzlerce vatandaş uğurladı. Vatandaşlar, yola çıkmadan askerlere baklava ziyafeti verdiler. Vatandaşlar, dualarla yola çıkan askerlere ilçe çıkışına kadar eşlik ettiler.
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