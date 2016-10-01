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Pitbull besleyene 16 bin TL

Pitbull besleyene 16 bin TL ceza
Kayseri'de bir evde tehlikeli köpek beslendiği ihbarı Orman ve Su İşleri Müdürlüğü yetkililerini harekete geçirdi. Buğdaylı Mahallesi'ndeki bir adreste yapılan incelemede, tehlikeli ırklar arasında yer alan pitbull ve dogo kırması 3 köpek bulundu. Köpekleri besleyen kişiye, 3 hayvan için toplam 15 bin 918 lira idari para sı uygulandı. Hayvanlar ise geçici bakımevine gönderildi.
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  • 01 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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