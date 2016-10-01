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Özgürlük rüzgarı!

, akollü kullandığı aracıyla hız yaptı. Karşı yönde ilerleyen polis aracına çarptı. 1 polisi şehit etti, diğerini yaraladı. 22.5 yıl hapse mahkum edildi. Ancak dün şehit polisin eşi şikayetinden vazgeçti. Çetin için özgürlük rüzgarları esmeye başladı

Özgürlük rüzgarı!
Ünlü yönetmen Sinan Çetin'in işletmeci oğlu Rüzgar Çetin, İstanbul Beşiktaş'ta geçen Ocak ayında lüks marka aracıyla, karşı yönden gelen polis aracıyla çarpıştı. Araçtan fırlayan polis memuru İsmet Fatih Alagöz hayatını kaybetti. Olayda polis memuru Emre Tetik ise ağır yaralandı. Vücudunda kırıklar meydana geldi. Kaza esnasında alkollü olduğu öğrenilen Çetin, olayın ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çetin'in ifadesine de yer verilen iddianamede, Çetin'in yemekte 2 kadeh alkollü meyve kokteyli içtiğini, bilincinin yerinde olduğunu ve kendini yönlendirebildiğini söylediği kaydedildi.

22 YIL 6 AY HAPSİ İSTENDİ
Çetin'in 50-60 kilometre hızla seyir ettiğini, önündeki aracı sollamak istediğini ve orta şeride geçtiğini, yerlerin kuru olmadığını aracın kaydığını ve kontrolden çıktığını söylediği belirtildi. İddianamede 'in 0.90 promil alkollü olduğu söylenirken, "Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin yaralanmasına neden olmak" suçlarından 3 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Ve son olarak 22.5 yıl hapse mahkum oldu. Bunun ardından dün flaş bir gelişme yaşandı. Çetin'in çarptığı otomobilde şehit olan polis memuru İsmet Fatih Alagöz'ün eşi Özlem Alagöz şikayetinden vazgeçti. Adana'da oturan Özlem Alagöz, avukatı Yılmaz Aboşoğlu ve Gökay Gültekin ile birlikte Adana Adalet Sarayı'na giderek, "şikayetinden vazgeçtiğine" ilişkin dilekçesini, UYAP'tan davanın görüldüğü İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Yaralanan polis memuru Emre Tetik de şikayetinden vazgeçmişti. Çetin'in 4 Ekim'de tekrar hakim karşısına çıkacağı ifade edildi.



ARAÇTAN FIRLADI
Rüzgar Çetin, alkollü olarak geçtiği lüks marka aracıyla karşı yönde seyir halinde bulunan polis aracına çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle polis memuru İsmet Fatih Alagöz, camdan fırladı. kaldırıldığı hastanede ise şehit düştü. Olay sonrası çekilen görüntülerde Çetin'in aracı ve polis arabası bu halde görüntülendi.
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  • 01 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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