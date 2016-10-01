Özgürlük rüzgarı!

Rüzgar Çetin, akollü kullandığı aracıyla hız yaptı. Karşı yönde ilerleyen polis aracına çarptı. 1 polisi şehit etti, diğerini yaraladı. 22.5 yıl hapse mahkum edildi. Ancak dün şehit polisin eşi şikayetinden vazgeçti. Çetin için özgürlük rüzgarları esmeye başladı
Ünlü yönetmen SinanÇetin'in işletmeci oğluRüzgar Çetin, İstanbulBeşiktaş'ta geçen Ocak ayındalüks marka aracıyla, karşı yöndengelen polis aracıyla çarpıştı.Araçtan fırlayan polis memuruİsmet Fatih Alagöz hayatınıkaybetti. Olayda polis memuruEmre Tetik ise ağır yaralandı.Vücudunda kırıklar meydana geldi.Kaza esnasında alkollü olduğuöğrenilen Çetin, olayın ardındançıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Çetin'in ifadesine de yer verileniddianamede, Çetin'in yemekte2 kadeh alkollü meyve kokteyliiçtiğini, bilincinin yerinde olduğunuve kendini yönlendirebildiğinisöylediği kaydedildi.
22 YIL 6 AY HAPSİ İSTENDİ
Çetin'in 50-60 kilometre hızla seyir ettiğini, önündeki aracı sollamak istediğini ve orta şeride geçtiğini, yerlerin kuru olmadığını aracın kaydığını ve kontrolden çıktığını söylediği belirtildi. İddianamede Rüzgar Çetin'in 0.90 promil alkollü olduğu söylenirken, "Bilinçlitaksirle bir kişinin ölümüne,bir kişinin yaralanmasınaneden olmak" suçlarından 3 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Ve son olarak 22.5 yıl hapse mahkum oldu. Bunun ardından dün flaş bir gelişme yaşandı. Çetin'in çarptığı otomobilde şehit olan polismemuru İsmet Fatih Alagöz'üneşi Özlem Alagöz şikayetindenvazgeçti. Adana'da oturan Özlem Alagöz, avukatı Yılmaz Aboşoğlu ve Gökay Gültekin ile birlikte Adana Adalet Sarayı'na giderek, "şikayetinden vazgeçtiğine" ilişkin dilekçesini, UYAP'tan davanın görüldüğü İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Yaralanan polis memuruEmre Tetik de şikayetindenvazgeçmişti. Çetin'in 4 Ekim'detekrar hakim karşısına çıkacağıifade edildi.
ARAÇTAN FIRLADI
Rüzgar Çetin, alkollü olarak geçtiği lüks marka aracıyla karşı yönde seyir halinde bulunan polis aracına çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle polis memuru İsmet Fatih Alagöz, camdan fırladı. kaldırıldığı hastanede ise şehit düştü. Olay sonrası çekilen görüntülerde Çetin'in aracı ve polis arabası bu halde görüntülendi.
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