  1. Aşiretler yalanladı
  2. Öksüz değilmiş

Oyun bitti

Oyun bitti
Devletin imkanlarıyla terör örgütü ve 'ya hizmette sınır tanımayan belediye başkanları görevden alındı. Batman Belediyesi'ne atanan kayyum ise işe ilginç bir alandan başladı. Belediye bünyesinde 3 yıldır faaliyet gösteren Şehir Tiyatrosu ile Orkestra Müdürlüğü, kayyum Şevket Ertuğ Aksoy tarafından feshedildi. Kurum Kültür Müdürlüğü'ne bağlandı. Oyunların da sergilenmeyeceği açıklandı.
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  • 01 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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