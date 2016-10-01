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Ölüm ayırdı!

23 yaşındaki ikiz kardeşlerden biri, dedesinden kendilerine hatıra kalan tabancayla oynarken kendini vurdu. Genç, hayatını kaybetti

Ölüm ayırdı!
Aolay hafta İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. Öğrenci olan Fatih Çankaya (23) ve ikiz kardeşi Mehmet Çankaya aileleri ile birlikte yaşıyordu. Geçtiğimiz hafta dedesinden hatıra olarak kendilerine kalan silahla oynamaya başladı. Kardeşi ise dolaptan elbise aldığı esnada silah kaza ile ateş aldı. Fatih Çankaya kendi elindeki silahtan çıkan kurşunla boğazından ağır yaralandı. Kanlar içinde kalan genç adam, ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kardeşinin ölümü ile yıkılan Mehmet Çankaya'nın da sosyal medyada geçtiğimiz ay ikiz kardeşi Fatih Çankaya ile birlikte çektirdiği bir fotoğrafın altına "Kardeş, gerisi yalan" yazdığı görüldü. ■ Emir SOMER
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  • 01 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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