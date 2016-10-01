Ölüm ayırdı!

Acı olay hafta İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. Öğrenci olan FatihÇankaya (23) ve ikiz kardeşi Mehmet Çankaya aileleri ile birlikte yaşıyordu. Geçtiğimiz hafta Fatih Çankaya dedesinden hatıra olarak kendilerine kalan silahla oynamaya başladı. Kardeşi isedolaptan elbise aldığı esnada silahkaza ile ateş aldı. Fatih Çankayakendi elindeki silahtan çıkan kurşunlaboğazından ağır yaralandı. Kanlar içinde kalan genç adam, ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kardeşinin ölümü ile yıkılan Mehmet Çankaya'nın da sosyal medyada geçtiğimiz ay ikiz kardeşi Fatih Çankaya ile birlikteçektirdiği bir fotoğrafın altına "Kardeş,gerisi yalan" yazdığı görüldü. ■ Emir SOMER
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