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  2. Adil Abi beni arardı

Öksüz değilmiş

Öksüz değilmiş
Adil Öksüz, 15 Temmuz girişiminin karargahı olan Akıncı Üssü'nde yakalandı. Savcılık sorgusunun ardından elini kolunu sallaya sallaya serbest kaldı. TSK imamı olduğu iddia edilen Adil Öksüz, bu tarihten itibaren tüm Türkiye'de arandı. Ancak izine rastlanmadı. Geçtiğimiz günlerde Öksüz'ü serbest bırakan hakimlere yönelik soruşturma başlatıldı.

Olayı incelemeye alan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) müfettişleri çarpıcı bilgilere ulaştı. Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakim Çetin Sönmez'in eşi Yurdagül Sönmez'in FETÖ operasyonlarında tutuklanan avukat Sebahattin Batur'un yanında staj yaptığı belirlendi. Öte yandan 'in yine darbe girişiminden tutuklu eski Aksaray Başsavcısı 'ın referansıyla hakim olduğu ortaya çıktı.

HARUN ATALAY
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  • 01 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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