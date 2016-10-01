Öksüz değilmiş

AdilÖksüz,15 Temmuzdarbegirişimininkarargahıolan AkıncıÜssü'ndeyakalandı. Savcılık sorgusununardından elini kolunu sallaya sallayaserbest kaldı. TSK imamı olduğu iddiaedilen Adil Öksüz, bu tarihten itibarentüm Türkiye'de arandı. Ancak izinerastlanmadı. Geçtiğimiz günlerdeÖksüz'ü serbest bırakan hakimlere yöneliksoruşturma başlatıldı.
Olayı incelemeye alan Hakimler veSavcılar Yüksek Kurulu (HSYK) müfettişleriçarpıcı bilgilere ulaştı. Adil Öksüz'üserbest bırakan hakim Çetin Sönmez'ineşi Yurdagül Sönmez'in FETÖoperasyonlarında tutuklanan avukatSebahattin Batur'un yanında staj yaptığıbelirlendi. Öte yandan Yurdagül Sönmez'inyine darbe girişiminden tutuklu eski AksarayBaşsavcısı Taner Aksakal'ın referansıylahakim olduğu ortaya çıktı.
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