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Okkalı başarı

Okkalı başarı
Antalya'nın ilk paralimpik olimpiyat oyuncusu Zehra Özbey Torun (34), bedensel engelli olarak dünyaya geldi. Uzun süre tekerlekli basketbol takımlarında oynayan Torun, milli takıma kadar yükseldi. Cavit Torun ile evlenen ve bir kızı olan sporcu, bebeğiyle daha fazla ilgilenmek için eşinin tavsiyesiyle okçuluğa yöneldi. 3 ay gibi kısa sürede Okçuluk Milli Takımı'na seçildi. Okçuluğa başlamasından 8 ay sonra da Rio'da yapılan Paralimpik Olimpiyatlar'da 32 sporcu arasında 7'ncilik elde etti.
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  • 01 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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