Okkalı başarı

Antalya'nın ilk paralimpik olimpiyat oyuncusu Zehra ÖzbeyTorun (34), bedensel engelli olarak dünyaya geldi. Uzun süre tekerleklibasketbol takımlarındaoynayan Torun,milli takıma kadaryükseldi. Cavit Torun ile evlenen ve bir kızı olan sporcu, bebeğiyle daha fazla ilgilenmek için eşinin tavsiyesiyle okçuluğa yöneldi. 3 ay gibi kısa sürede OkçulukMilli Takımı'na seçildi. Okçuluğa başlamasından 8 ay sonra da Rio'da yapılan Paralimpik Olimpiyatlar'da 32 sporcu arasında 7'ncilik elde etti.
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