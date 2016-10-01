OHAL’de hizmete devam

Türkiye hainlere karşı dört koldan mücadele başlattı. OHAL kapsamında 28 belediyeye kayyum atandı. Şırnak'a bağlı Silopi Belediyesi de bunlar arasındaydı. Halka hizmeti amaçlayan belediyenin ilk faaliyeti ise herkesin yüzünü güldürdü. Dün ilçe girişineyapılacak olan 4 bin 310 metrekareliksebze ve meyve halinin temel atma törenigerçekleştirildi. Silopi halkının da katıldığı törende belediye başkanına büyük ilgi vardı.
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