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’de hizmete devam

OHAL’de hizmete devam
Türkiye hainlere karşı dört koldan mücadele başlattı. kapsamında 28 belediyeye kayyum atandı. Şırnak'a bağlı Silopi Belediyesi de bunlar arasındaydı. Halka hizmeti amaçlayan belediyenin ilk faaliyeti ise herkesin yüzünü güldürdü. Dün ilçe girişine yapılacak olan 4 bin 310 metrekarelik sebze ve meyve halinin temel atma töreni gerçekleştirildi. Silopi halkının da katıldığı törende belediye başkanına büyük ilgi vardı.
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  • 01 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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