Öğretmenler sinemayı indirimli izleyecek

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile SİSAYDER arasında 6.Bodrum Türk Filmleri Haftası etkinliği çerçevesinde, Yunanistan'ın Kos Adası'ndaki tarihi sinemada iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında, MEB bünyesinde çalışan öğretmenlerin ve daha önce çalışmış emekli öğretmenlerin, SİSAYDER üyesi işletmelerde özel fiyat tarifesi uygulamasından yararlanmalarına imkan sağlanacak. Ülke genelinde derneğe bağlı sinema salonlarında, her sinema işletmesinin film dağıtım şirketlerine ilan ettiği mevcut fiyat tarifesi içinde en düşük fiyatı esas alan bilet ücreti uygulanacak.

Gösterimdeki filmleri öğrencileriyle birlikte izleyecek öğretmenlerden bilet ücreti talep edilmeyecek.

Protokol, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan öğretmenler, emekli öğretmenler ve diğer çalışanlar ile SİSAYDER üyesi olan veya bağlı bulunan sinema salonlarını kapsayacak.

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Semih Aktekin, sinema filmlerinin insan ve hayata dair çok önemli şeyler öğreten ürünler olduğunu ve sinema yapımcılarının da bu anlamda öğretmen sayılabileceklerini belirtti.

Bu yıl aday öğretmen yetiştirme sürecinde aday öğretmenlerin, eğitimlerinin bir parçası olarak dünya sinemasından özenle seçilmiş öğretmenlik ve eğitimi konu alan en az 10 filmi izlediklerini açıklayan Aktekin, Türk sinemasında da eğitim ve öğretmenliği konu alan nitelikli filmlerin sayısının artmasının eğitim camiasını mutlu edeceğini kaydetti.