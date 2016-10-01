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Öğrencilerine işaret dilini öğretti

Öğrencilerine işaret dilini öğretti
Tekirdağ Çorlu'da öğretmenlik yapan Canan Kan, örnek bir çalışmaya imza attı. Yunus Emre İlkokulu'nda görev yapan Canan öğretmen, öğrencilerine gönüllü olarak işitme engelli çocuklarla iletişim kurabilmeleri için işaret dilini öğretmeye başladı. 1 yılda işaret dilini tamamen öğrenen minikler, duyma engelli öğrencilerin okullarını ziyaret ederek onlarla iletişim kurabilmenin keyfini yaşadı. İşaret dilinin artık ilkokul seviyesinden itibaren zorunlu ders olarak verilmesi gerektiğini söyleyen , bu konuda velilerin de desteğini aldığını vurguladı.
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  • 01 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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