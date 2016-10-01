Öğrencilerine işaret dilini öğretti

Tekirdağ Çorlu'da öğretmenlik yapan CananKan, örnek bir çalışmaya imza attı. Yunus Emreİlkokulu'nda görev yapan Canan öğretmen, öğrencilerine gönüllü olarak işitme engelli çocuklarla iletişim kurabilmeleri için işaret dilini öğretmeye başladı. 1 yılda işaretdilini tamamen öğrenenminikler, duyma engelliöğrencilerin okullarınıziyaret ederek onlarlailetişim kurabilmeninkeyfini yaşadı. İşaret dilinin artık ilkokul seviyesinden itibaren zorunlu ders olarak verilmesi gerektiğini söyleyen Canan Kan, bu konuda velilerin de desteğini aldığını vurguladı.
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