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O tekniker öldü

O tekniker öldü
Kararabük'te geçen Salı günü A.K. adlı kadın, evinden ayrılıp yasak aşk yaşadığı Arslan N.'nin aracına atladı. Karısının kaçtığını anlayan N.K. ise otomobiliyle eşini takibe başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında Arslan N.'nin kullandığı araç, yolda yürüyen tekniker Volga Işıkdağ'a (32) çarptı. Ağır yaralanan Işıkdağ, önceki akşam hayata gözlerini kapadı. Işıkdağ'ın ölümüne neden olan Arslan N. ise tutuklandı.
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  • 01 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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