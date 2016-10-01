Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saygısızlık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı içinTBMM'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'e gelişinde TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı tarafından resmi törenle karşılandı.

HDP'DEN CUMHURBAŞKANI'NA SAYGISIZLIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Genel Kurul açılış konuşması yapmak üzere kürsüye çıkmasıyla AK Parti, CHP ve MHP milletvekilleri ayağa kalktı. 3 partinin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na saygı göstererek ayağa kalkmasına rağmen, HDP'li milletvekilleri ayağa kalkmadı.



Meclis açılışında skandal bir olay yaşandı. HDP Iğdır vekili Pervin Buldan yeni yasama yılı öncesinde okunan İstiklal Marşı'nı okumayarak kime hizmet ettiğini bir kez daha kanıtladı.

TBMM'de yeni yasama yılı öncesinde terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'nin tavrı şaşırtmadı.



İLK GÜNDEN SİVRİLDİLER

TBMM başkanı İsmail Kahraman'ın anıta çelenk koyması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla Genel Kurul'a geçildi.



Ancak İstiklal Marşı'nın okunduğu sırada HDP Iğdır vekili Pervin Buldan İstiklal Marşı'nı okumadı. Gazi Meclis'te daha ilk gün yaşanan bu rezalet, ileriki günlerde nelerin yaşanacağının da bir kanıt oldu.

CHP'Lİ VEKİLLER SALONU TERK ETTİ

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmaya başlamasıyla bazı vekiller kulise çıktı. Kulise çıkan milletvekilleri arasında CHP'nin eski genel başkanı ve Antalya milletvekili Deniz Baykal'ın da olduğu gözlendi.