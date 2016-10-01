Kurmay Albay Öztürk gözaltına alındı

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, Aydın Bölge Jandarma Komutanlığı eski Kurmay Başkanı Albay Cahit Hakan Öztürk dün akşam İzmir'de gözaltına alındı. Telefonunda, FETÖ'nün gizli yazışmalarında kullandığı şifreli ByLock programının tespit edildiği öne sürülen Albay Öztürk, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alındı.
Kurmay Albay Cahit Hakan Öztürk, darbe girişimi sonrası, Aydın Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Murat Kırkaya ile birlikte görevden uzaklaştırılmıştı. Gözaltına alınan Öztürk, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Bu arada Aydın Devlet Hastanesi eski başhemşiresi Nida Ünal da ikinci kez gözaltına alındı. Öncesinde adli kontrol şartıyla serbest kalan ve meslekten ihraç edilen Ünal da emniyete götürüldü.
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