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Küçük İbrahim’in büyük mutluluğu

Küçük İbrahim’in büyük mutluluğu
Gaziantepli İbrahim 'ya, 4 yaşında ağrıları nedeniyle kas erimesi teşhisi konuldu. Her geçen gün yürüme kabiliyetini kaybeden küçük çocuk bir yandan tedavisini sürdürürken diğer yandan okuluna devam etti. Hastalığına rağmen okuma çabası ile dikkat çeken İbrahim, okula çoğu zaman annesinin kucağında gidip geldi. Okul aile birliği üyeleri konuyu Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e taşıdı. Şahin'in talimatıyla İbrahim Halil'e akülü sandalye hediye edildi. Sandalyesine oturan küçük çocuğun mutluluğu gözlerinden okundu.
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  • 01 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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