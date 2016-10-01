Küçük İbrahim’in büyük mutluluğu

Gaziantepli İbrahim Halil Kaya'ya, 4 yaşında ağrıları nedeniyle kas erimesi teşhisi konuldu.Her geçen gün yürümekabiliyetini kaybeden küçükçocuk bir yandan tedavisinisürdürürken diğer yandan okulunadevam etti. Hastalığına rağmen okuma çabası ile dikkat çeken İbrahim, okula çoğu zaman annesinin kucağında gidip geldi. Okul aile birliği üyeleri konuyu Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e taşıdı. Şahin'in talimatıyla İbrahim Halil'e akülü sandalye hediye edildi. Sandalyesine oturan küçük çocuğun mutluluğu gözlerinden okundu.
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