Ordu'nun Mesudiye ile Sivas Koyulhisar sınır hattında 6 PKK'lının ölü ele geçirilmesinin ardından, Ordu-Sivas-Tokat ve Giresun hattında arazi arama-tarama çalışması başlatılırken, öldürülen teröristlerle ilgili bilgilerde ortaya çıkmaya başladı. Giresun kırsalından Ordu'nun Çambaşı Yaylasına geçerek buradan Mesudiye İlçesi'ne gelen 7 kişilik terörist grup 31 Temmuz'da Topçam bölgesinde ortaya çıktı.

Güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında Topçam'da çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Bölgede kaçan teröristlerin yakalanması için operasyonlar sürerken, aynı grup Gölköy'de kıstırıldı. 18 Ağustos'ta meydana gelen çatışmada örgütün Karadeniz'deki bombacısı, "Delil Dersimi" kod adlı Tunceli nüfusuna kayıtlı Çağdaş Hasdemir öldürüldü. 6 kişilik grubun yakalanması içinde operasyonlar sürdürüldü.

Geçen Perşembe gecesi de 6 kişilik PKK'lı teröristlerle sıcak temas sağlandı. İzmir'den Ordu'ya geçici görevle takviye olarak gelen Jandarma Özel Harekat Timleri de operasyonda yer aldı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı Marmaris'teki otele saldıran darbeci askerleri yakalayan İzmir Bornova Komando Tugayı'nda görevli JÖH timleri, Ordu'nun Gölköy İlçesi'nde konuşlanarak Fatsa ve Mesudiye komandolarıyla birlikte operasyona çıkarak, kaçan teröristlerin peşine düştü.





Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte yaylalardan göçün hızlanmasını fırsat bilen teröristlerin, 2'şerli grup halinde 10'dan fazla yayla evine girerek erzak ve yaşam malzemesi çaldıkları, bazı geceleri de bu evlerde kaldıkları, peşlerindeki JÖH timleri ve komandolarca belirlendi.

KANDİL'LE TELSİZ BAĞLANTILARI ORTAYA ÇIKTI

Yayla evlerinden çaldıkları erzak ve yaşam malzemelerini kış üstlenmesi için, Ordu-Sivas kırsalında Kalınpınar yaylasında saklamaya çalışan grubu takibe alan Özel Harekat Timleri ve komandolar, Sivas'taki birliklerin de desteğiyle bir hafta önce bölgeyi ablukaya aldı. Kandil ile telsiz üzerinden sürekli bağlantı sağlayan grubun bölgede sıkıştırıldığı, güvenlik güçlerinin yoğun operasyonuna karşı hareket edemedikleri de telsiz konuşmalarına yansıdı.

Ordu-Tokat-Sivas ve Giresun kırsalında sürekli hareket halinde olan grubun, güvenlik güçlerinin yoğun operasyonu nedeniyle aynı güzergah ve yolu kullanmamaları konusunda Kandil'den telsizle uyarıldıkları da belirtildi.





KÖYLÜLERİN SİLAHLANIP DAĞLARDA TERÖRİST ARAMASI PKK'YI ÜRKÜTTÜ

Öldürülen PKK'lı grubun Giresun, Trabzon ve Ordu eylemlerinden sonra, Karadeniz halkının silahlanarak dağlarda ve ormanlık alanlarda mevzilenip, güvenlik güçlerine destek vermek için terörist araması nedeniyle bölgede rahat hareket edemedikleri, hareket halindeyken sürekli aynı güzergahı kullanmaları konusunda da zaman zaman telsizden Kandil'le tartıştıkları da ortaya çıktı. Çatışmadan kısa bir süre önce Kandil'in, yine telsiz üzerinden öldürülen gruba sürekli aynı yolu kullanmayın' uyarısında bulunduğu belirtildi.

Mesudiye-Koyulhisar sınırında öldürülen 6 PKK'lı terörist arasında örgütün sözde Zinar grubu sorumlusu "Çekdar" kod adlı Ali Fırat Yaşar'ın da yer aldığı, diğer teröristlerin kimliğinin tespiti içinde çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

JÖH TİMLERİ GÖLKÖY'DE COŞKUYLA KARŞILANDI

Dün 6 teröristin öldürüldüğü çatışmanın ardından Mesudiye'den, Gölköy'e dönen Bornova JÖH timleri vatandaşların büyük coşkusuyla karşılandı. Vatandaşlar JÖH timleri için kurban keserken, operasyondan dönen askerlere alkışlarla büyük ilgi gösterdi. Bugün ise yine vatandaşlar geçici görevle geldikleri Gölköy'den, birliklerine dönen JÖH timlerini araçlarla uğurladı.