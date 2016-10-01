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John Kerry’den Halep telefonu

John Kerry’den Halep telefonu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı John Kerry ile Halep'teki durumu ve çatışmaların durdurulması konusunda bir telefon görüşmesi yaptı. Kerry'nin talebiyle gerçekleşen görüşmede, Halep'teki durum başta olmak üzere, Suriye'de devam eden çatışmaların durdurulması ve Suriye'de ihtiyaç sahiplerine insani yardımların ulaştırılması konularında önümüzdeki dönemde atılabilecek adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
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  • 01 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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