John Kerry’den Halep telefonu

Dışişleri BakanıMevlüt Çavuşoğlu,ABD'li mevkidaşı JohnKerry ile Halep'tekidurumu ve çatışmalarındurdurulmasıkonusunda bir telefongörüşmesi yaptı.Kerry'nin talebiylegerçekleşen görüşmede,Halep'teki durumbaşta olmak üzere, Suriye'de devam edençatışmaların durdurulması ve Suriye'deihtiyaç sahiplerine insani yardımlarınulaştırılması konularında önümüzdekidönemde atılabilecek adımlar hakkındagörüş alışverişinde bulunuldu.
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