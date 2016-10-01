Genel Kurul, 26'ncı Dönem 2'nci Yasama Yılı'nın açılışının ardından, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin süresini 30 Ekim 2017'ye kadar uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi'ni görüştü.
HDP HAYIR DEDİ
Hükümet, gruplar ve kişisel konuşmaların ardından yapılan oylamada tezkere, AK Parti, CHP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi.
Irak - Suriye tezkeresi Meclis'ten geçti
TBMM, hükümete Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon yetkisi veren tezkereyi 1 yıl uzattı.
Genel Kurul, 26'ncı Dönem 2'nci Yasama Yılı'nın açılışının ardından, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin süresini 30 Ekim 2017'ye kadar uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi'ni görüştü.
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onlara parti denmez artık onlar ermenilerin, abd lilerin köpeği, defolsunlar meclisten, bizim gerçek vatandaşlarımız olan kürt kardeşlerimiz gelsin
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