Genel Kurul, 26'ncı Dönem 2'nci Yasama Yılı'nın açılışının ardından, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin süresini 30 Ekim 2017'ye kadar uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi'ni görüştü.



HDP HAYIR DEDİ

Hükümet, gruplar ve kişisel konuşmaların ardından yapılan oylamada tezkere, AK Parti, CHP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi.