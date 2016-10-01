  1. Fatma Şahin'den ABD elçisine sert tepki
  2. Hakkari'de kalleş saldırı! 1 şehit

- si Meclis'ten geçti

TBMM, hükümete ve 'ye sınır ötesi operasyon yetkisi veren yi 1 yıl uzattı.

Irak - Suriye tezkeresi Meclisten geçti

Genel Kurul, 26'ncı Dönem 2'nci Yasama Yılı'nın açılışının ardından, ve 'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin süresini 30 Ekim 2017'ye kadar uzatılmasına ilişkin Başbakanlık si'ni görüştü.

HDP HAYIR DEDİ
Hükümet, gruplar ve kişisel konuşmaların ardından yapılan oylamada tezkere, AK Parti, CHP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi.
Etiketler: , ,
  • 01 Ekim 2016, Cumartesi 18:35
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
dede dede

onlara parti denmez artık onlar ermenilerin, abd lilerin köpeği, defolsunlar meclisten, bizim gerçek vatandaşlarımız olan kürt kardeşlerimiz gelsin

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 01.10.2016 19:29
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar