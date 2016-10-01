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masası

Alanya’da yaşayan Mehmet M. evinin balkonuna çıkıp atlayacağını haykırdı. Masanın üstüne çıkan şahıs, bir anlık dalgınlığı sonucu ihbar üzerine olay yerine giden polis ekiplerince yakalanarak bulunduğu yerden indirildi

İntihar masası
Antalya dün sıra dışı bir girişimine sahne oldu. Alanya'ya bağlı Atatürk Caddesi Mola Kavşağı'nda 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairede oturan Mehmet M., dün saat 13.00 sıralarında balkona çıkarak intihar edeceğini söyledi. Balkondaki masanın üstüne çıkarak ayaklarını sarkıtan şahsı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri aynı anda sevk edildi.

HASTANE YE GÖTÜRÜLDÜ
İtfaiye ekipleri balkonun önünde branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri de vatandaşları uzaklaştırarak Atatürk Caddesi'ni trafik akışını sağladı. Psikolojik sorunları bulunan Mehmet M.'yi eyleminden vazgeçmesi için ekipler uzun süre çaba gösterdi. Polis ekipleri, bir anlık dalgınlığından faydalanarak kolundan yakalandığı Mehmet M.'yi içeri çekti. Balkonda indirilen Mehmet M., sağlık ambulansla Alanya Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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  • 01 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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