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a gel!

Safranbolu’da Cemil Başak, camiye ‘İbadete kapalıdır’ yazısı asıp izne ayrıldı. Cemaat kapıda kaldı. Skandalı ise bölgede incelemeler yapan Vali Aktaş ortaya çıkarttı. Müftü hemen göreve çağrıldı. Tatilci imam hakkında ise soruşturma açıldı...

İmama gel!
Yıllık izne ayrıldığı için camiyi ibadete kapatan , gündemi sarstı. İlginç olay, Karabük'ün Safranbolu İlçesi'nde yaşandı. Eski Camii'de görev yapan imam Cemil Başak, izne ayrılma kararı aldı. Caminin kapısına, "Yıllık iznimi kullandığım için cami ibadete kapalıdır" notunu asıp tatile çıktı. Skandalı ortaya çıkartan isim ise Karabük Valisi Mehmet Aktaş'tı. Safranbolu Belediyesi tarafından restore edilen Muallimler Birliği binasını inceleyen Vali Aktaş, binanın yanındaki Kalealtı bölgesinde gezintiye çıktı. Bu sırada Eski Camii'nin kapısına asılan notu görünce neye uğradığını şaşırdı. Camiyi kapatan imama sinirlenen Vali Aktaş'ın emriyle kapıdaki not atıldı. Vali, "Böyle bir şey olabilir mi, Allah'ın evi kapalı tutulur mu? Arayın müftüyü imam gelinceye kadar namazları kendisi kıldırsın. Bizzat takipçisi olacağım" diye talimatlarını sıraladı. Vali'nin talimatı ile İlçe Müftüsü Hasan Güneş camiyi ibadete açtı.

'KEYFİ DAVRANMIŞ'
Camiyi kapatıp izne çıkan imam Cemil Başak hakkında soruşturma başlatıldı. Karabük Müftüsü Halil Bektaş ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Hiçbir camimiz ibadete kapalı tutulmaz. İmam tamamen keyfi bir davranışta bulunmuş. Camiye başka bir imam görevlendirildi. Hiçbir cami görevlimiz, 'Ben izine gittiğim için camiyi kapatıyorum' demek hakkına sahip değil. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor."
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  • 01 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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