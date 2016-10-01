İmama gel!

Safranbolu’da imam Cemil Başak, camiye ‘İbadete kapalıdır’ yazısı asıp izne ayrıldı. Cemaat kapıda kaldı. Skandalı ise bölgede incelemeler yapan Vali Aktaş ortaya çıkarttı. Müftü hemen göreve çağrıldı. Tatilci imam hakkında ise soruşturma açıldı...
Yıllık izne ayrıldığı için camiyi ibadete kapatan imam, gündemi sarstı. İlginç olay, Karabük'ün Safranbolu İlçesi'nde yaşandı. Eski Camii'de görev yapan imam CemilBaşak, izne ayrılma kararı aldı. Caminin kapısına, "Yıllık iznimikullandığım için cami ibadetekapalıdır" notunu asıp tatile çıktı. Skandalı ortaya çıkartan isim ise Karabük Valisi Mehmet Aktaş'tı. Safranbolu Belediyesi tarafından restore edilen MuallimlerBirliği binasını inceleyen ValiAktaş, binanın yanındaki Kalealtı bölgesinde gezintiye çıktı. Bu sırada Eski Camii'nin kapısına asılan notu görünce neye uğradığını şaşırdı. Camiyi kapatan imama sinirlenen Vali Aktaş'ın emriyle kapıdaki not atıldı. Vali, "Böyle bir şey olabilir mi, Allah'ın evi kapalı tutulur mu? Arayın müftüyü imam gelinceye kadar namazları kendisi kıldırsın. Bizzat takipçisi olacağım" diye talimatlarını sıraladı. Vali'nin talimatı ile İlçe MüftüsüHasan Güneş camiyi ibadete açtı.
'KEYFİ DAVRANMIŞ'
Camiyi kapatıp izne çıkan imam Cemil Başak hakkında soruşturma başlatıldı. KarabükMüftüsü Halil Bektaş isekonuyla ilgili şu açıklamayıyaptı: "Hiçbir camimiz ibadete kapalı tutulmaz. İmam tamamenkeyfi bir davranışta bulunmuş.Camiye başka bir imamgörevlendirildi. Hiçbir cami görevlimiz, 'Ben izine gittiğimiçin camiyi kapatıyorum' demek hakkına sahip değil. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.