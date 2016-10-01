TBMM'nin açılış resepsiyonunda konuşan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ikinci darbe ihtimali iddialarıyla ilgili,"Bunlara ben şahsen ihtimal vermiyorum. Böyle bir potansiyel yok" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
TBMM'nin açılış resepsiyonunda konuşan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ikinci darbe ihtimali iddialarıyla ilgili,"Bunlara ben şahsen ihtimal vermiyorum. Böyle bir potansiyel yok" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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