  1. Dışişleri'nden "Ege Adaları" iddialarına yanıt

'dan yeni kalkışma

Genelkurmay Başkanı Orgeneral , ikinci girişimi iddialarıyla iligili yaptığı değerlendirmede 'ihtimal vermiyorum' dedi.

Hulusi Akardan yeni kalkışma açıklaması

TBMM'nin açılış resepsiyonunda konuşan Genelkurmay Başkanı Orgeneral ikinci ihtimali iddialarıyla ilgili,"Bunlara ben şahsen ihtimal vermiyorum. Böyle bir potansiyel yok" dedi.

Ayrıntılar geliyor...
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  • 01 Ekim 2016, Cumartesi 19:59
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