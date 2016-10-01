Hulusi Akar'dan 'ikinci kalkışma' yorumu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, TBMM'nin açılış resepsiyonunda, 'ikinci kalkışma' iddialarıyla ilgili "Organize bir şey olacağını düşünmüyoruz. Ciddiye alıyoruz. Ben şahsen ihtimal vermiyorum. Böyle bir potansiyel yok" dedi.

"BÖYLE BİR POTANSİYEL YOK"

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, TBMM'nin 26'ncı Dönem 2'nci Yasama Yılı açılış resepsiyonunda, gazetecilerin sorularını yanıtladı. 'İkinci kalkışma' ihtimaline yönelik sorulan bir soruyu yanıtlayan Orgeneral Akar, "Bu tür duyumlar bitmez. Organize bir şey olacağını düşünmüyoruz. Ciddiye alıyoruz. Ben şahsen ihtimal vermiyorum. Böyle bir potansiyel yok" dedi. 'Kürt aşiretler' iddiasıyla ilgili Genelkurmay Başkanı Akar, "Bölge halkı ile ilişkilerimiz iyi. Bizim sıkıntımız Kürt vatandaşlarla değil, teröristlerle" ifadelerini kullandı.

"YAZ KIŞ, DAĞ KIRSAL FARK ETMEZ"

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yürütülen terörle mücadele operasyonlarıyla ilgili soru üzerine Orgeneral Akar, "Yaz kış, dağ kırsal fark etmez. Bizim için değişin bir şey yok. Silahlı kuvvetlerimiz çalışıyor" dedi

"RAKKA OPERASYONU, PYD/YPG İLE OLMAYACAK"

Rakka operasyonuyla ilgili bir soru hakkında ise Genelkurmay Başkanı Akar, "Rakka operasyonu, PYD/YPG ile olmayacak. PYD/YPG, PKK orijinli örgütlerdir. Onlarla iş birliği yapılırsa biz olmayacağız" ifadelerini kullandı.