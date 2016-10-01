Havada bulut UFO’yu unut!

Tunceli'nin Hozat ve Çemişgezek ilçelerinde gün batımına doğru ortaya çıkan bulut büyük heyecan yarattı. Yuvarlak daire şeklindeki bulut UFO'ya benzetilince telefonunu kapan camlara çıktı. Bulutun fotoğrafını ve videosunu çeken vatandaşların 'Tunceli'de UFO'diye paylaştıkları görüntülersosyal medyada da çokkonuşuldu. Kullanıcılardan bazıları görüntünün bir UFO'ya ait olduğunu savundu, kimi ise dünyada benzer örneklerin olduğu bulut fotoğraflarını paylaştı. Uzmanlar 'mercek bulutları'nın sık sık uçan daireye benzetildiğinin altını çizdi.
* UFO'lar her yerde... Geçen gün de Arabistan'da çöle indiler. Bir yoğunluk var bu aralar.
* Eğitimli insanların şehri Tunceli, UFO'lar da biliyorlar bu gerçeği... O yüzden temasa geçecekler!
* Yusuf yusufff....
* Bi kişi de demiyor ki UFO'nun Tunceli'de ne işi var?
* Doğanın mucizesi...
* Benzeri Portekiz'de de görülmüş. Garip, hatta fazla garip bulutlar bunlar...
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