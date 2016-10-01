Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terör saldırısında 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dağbaşı bölgesindeki askeri üs bölgesine PKK'lı teröristlerce havanlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.
Yaralı askerler, Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Bölgede, teröristlere yönelik hava destekli operasyon başlatıldı.
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