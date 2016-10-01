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'de kalleş saldırı! 1 şehit

Çukurca ilçesindeki askeri üs bölgesine 'lı teröristlerce havanla düzenlenen saldırıda 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. Bölgede hava destekli operasyon başlatıldı

Hakkaride kalleş saldırı! 1 şehit

'nin Çukurca ilçesindeki terör saldırısında 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dağbaşı bölgesindeki askeri üs bölgesine 'lı teröristlerce havanlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Yaralı askerler, Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bölgede, teröristlere yönelik hava destekli operasyon başlatıldı.
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  • 01 Ekim 2016, Cumartesi 18:32
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