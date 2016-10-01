FETÖ'nün üniversitesinde gizemli poligon

Gaziantep Üniversitesinden (GAÜN) yapılan yazılı açıklamada, Zirve Üniversitesinin FETÖ soruşturması kapsamında kapatıldığı, üniversitenin bulunduğu kampüsün GAÜN'e bağlandığı ve buraya 15 Temmuz Yerleşkesi isminin verildiği hatırlatıldı.

Kampüste FETÖ'ye ait bir çok kitabın ele geçirildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kampüsteki öğrenci sosyal donatısında; öğrencilerin kullanımı için yapılan ancak öğrencilere kullandırılmayan ve kimlerin kullandığı da merak konusu olan gizemli bir atış poligonu polis tarafından bulundu. Öğrencilerin sosyal tesisinde, onların kullanması için yapılan, ancak hiçbir öğrencinin kullanmadığı belirtilen atış poligonunda ayrıca 3 de yasaklanmış kitap ele geçirildi. Kitaplara polis tarafından el konuldu."



Söz konusu kampüste yer alan öğrenci yurdunda FETÖ üyelerinin gizli toplantı yaptıkları odalar ortaya çıkmıştı.