15 Temmuz darbe girişiminden önce FETÖ 'nün servis ettiği kumpas operasyonlarına ait belge ve görüntülerle hükümete karşı darbe zemini oluşturduğu gerekçesiyle soruşturulan Sözcü Gazetesi FETÖ'ye tetikçilik yapmaya devam ediyor. Terör örgütü ile mücadele kapsamında başlatılan soruşturmaları sulandırma ve AK Partiyi yıpratma görevi verilen Sözcü'nün, bile bile yalan haber yaptığı ortaya çıktı. Sözcü'nün süreci sulandırmak için en son yayınladığı haberin de daha önce tekzip edilmiş bir haber olduğu anlaşıldı.





FETÖ'NÜN SÖZCÜ'SÜ

Sözcü Gazetesi, 29 Eylül 2016'da "Darbeden 3 ay önce! FETÖ'cü şirkete bile bile kıyak yapmışlar" başlıklı haberle okurlarının karşısına çıktı. Sözcünün haberi üzerine FETÖ ve PKK'nın sosyal medya trolleri ile CHP'lilerce gün boyu Cumhurbaşkanı ve Ak Partiye saldırının gerekçesi yapıldı. Ancak Sözcünün haberini başta sona yalandan ibaret olduğu kısa bir süre içinde anlaşıldı. Aynı yalan haberi Fox televizyonu da gün boyu haber bültenlerinde yayınlayarak algı operasyonuna katkıda bulundu. Sözcünün darbeyle mücadele sürecini itibarsızlaştırmak için yaptığı yalan haberlerle ilgili suç duyurusu yapılırken gerçeklerde bir bir ortaya çıktı. İşte Sözcü Gazetesinin yazdığı yalanlar ile gerçekler



YALAN 1

Sözcü: Dumankaya şirketine ait 150 dönümlük arazinin imar planında değişiklik yoluyla şirkete imar rantı sağlandı.

Gerçek: Meclis kararıyla imar değişikliği yapılan 150 dönümlük arazi'nün, FETÖ'cü Dumankaya Şirketi'ne değil, Haşim Gürdamar'ın sahibi olduğu GH Gayrimenkul Şirketine ait olduğu öğrenildi.

YALAN 2

Sözcü: 14 Nisan 2016 tarihli meclis toplantısında alınan kararla arazinin 6 kat olan imar izninin 12 kata çıkartıldı.

Gerçek:12 Aralık 2013 tarihinde alınan meclis kararıyla arazinin 6 kat olan imar izni 12 kata çıkartıldı. Sözcü Gazetesi yaklaşık 2,5 yıl önce yapılmış imar değişikliğini, 14 Nisan 2016 tarihinde yapılmış gibi göstererek yalan üzerinde algı oluşmaya çalıştı.



YALAN 3

Yine Sözcü gazetesinin yalan bilgilerle haber yaptığı arazi ile ilgili belediye meclisinin üç farklı kar verdiği öğrenildi. Meclisin arazi ile ilgili verdiği birinci kararı, 12 Mayıs 2011 tarihinde verildi. Kararda arazinin toplulaştırılması ile düzenli kentleşme altyapısının oluşturulmasına onay verildiği belirtildi.

İkinci karar ise 17-25 Aralık sürecinden önce yani 12 Aralık 2013 tarihinde verildi. Bu kararla arazinin 2.10 olan emsali 2.00'ye düşürülerek kat yüksekliği 6'dan 12'ye çıkarıldı. Bu şekilde inşaat alanı 18 bin metrekare azaltıldı.

Üçüncü meclis kararı ise 14 Nisan 2016 tarihinde alındı. Bu kararda da 2,5 yıl önce alınan meclis kararında olduğu gibi emsal yine 2.00 kat yüksekliği ise 12 olarak belirlendi. Üstelik bu kararda imar yolları daha da genişletilerek inşaat alanı 14 bin 250 metrekare daha azaltıldı. Söz konusu imar kararları ile toplamda 32 bin 250 metrekare inşaat alanı azaltılmasına rağmen Sözcü, 2000 daire yapılacak araziye 3500 daire yapılacağı yalanını yazarak okuyucularını yanılttı.

YALAN HABERE SUÇ DUYUSU YAPILDI

GH Gayrimenkul şirketine ait araziyi Dumankaya ya aitmiş gibi sunan; toplam inşaat alanını azaltarak kamu yararı sağlayan meclis kararlarını çarpıtarak imar rantı gibi gösteren Sözcü Gazetesi hakkında suç duyurusu yapıldı. Sözcünün haberini dayandırdığı kişinin de daha önce aynı iddiaları gündeme getirdi ve bu iddialardan dolayı yargılandığı öğrenilirken aynı iddiaları yayınlayan yerel meydanın da tekzip yayınlamak zorunda kaldığı öğrenildi. Kocaeli Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da Sözcü'nün haberinin yalan ve iftira olduğunu belirterek, "Dumunkaya'ya rant sağlamadık. Muhatabimiz Şen Piliç (GH Gayrimenkul)" dedi.