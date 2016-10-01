FETÖ'nün 'esnaf ablası' yakalandı

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Güler Sibirli, yapılan fiziki ve teknik takip sonucu Erzurum'un Palandöken ilçesinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri süren Sibirli'nin, Batman'da "esnaf ablası" olduğu iddia ediliyor.
Soruşturma kapsamında 27 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklanmış, 5'i adli kontrol hükümlerince serbest bırakılmış, 4 kişi de firar etmişti.
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