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FETÖ'nün 'esnaf ablası' yakalandı

Batman'da Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında "esnaf ablası" olduğu iddia edilen yakalandı.

FETÖnün esnaf ablası yakalandı

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan , yapılan fiziki ve teknik takip sonucu Erzurum'un Palandöken ilçesinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri süren Sibirli'nin, Batman'da "esnaf ablası" olduğu iddia ediliyor.

Soruşturma kapsamında 27 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklanmış, 5'i adli kontrol hükümlerince serbest bırakılmış, 4 kişi de firar etmişti.
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  • 01 Ekim 2016, Cumartesi 21:06
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