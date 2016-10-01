Konya'da,Necmettin Erbakan veSelçuk Üniversitesi'ndekadrolaşma sağlayanFETÖ'cülere dünoperasyon yapıldı.12'si profesör 26akademisyen gözaltınaalındı. Şüphelilerarasında eşi Doç.Dr. Bilge BurçakAnnagür ile birliktegözaltına alınanSelçuk ÜniversitesiTıp Fakültesi Çocuksağlığı ve HastalıklarıAnabilim Dalı ÖğretimÜyesi Doç. Dr. AliAnnagür da vardı.Ali Annagür, sağlıkkontrolüne götürülürkenteröristbaşı Gülen'inbedduasındaki gibi ellerinikaldırarak gazetecilerepoz verdi. Zanlılarınsorgusunun çok yönlüdevam ettiği kaydedildi.
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