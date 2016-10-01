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-poz

FETÖ-poz
Konya'da, Necmettin Erbakan ve Selçuk Üniversitesi'nde kadrolaşma sağlayan 'cülere dün operasyon yapıldı. 12'si profesör 26 akademisyen gözaltına alındı. Şüpheliler arasında eşi Doç. Dr. Bilge Burçak Annagür ile birlikte gözaltına alınan Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Annagür da vardı. Ali Annagür, sağlık kontrolüne götürülürken teröristbaşı Gülen'in bedduasındaki gibi ellerini kaldırarak gazetecilere poz verdi. Zanlıların sorgusunun çok yönlü devam ettiği kaydedildi.
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  • 01 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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