Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Amerikan Büyükelçisi, buraya gelmeden önce açıklama yapıyor, vatandaşlarına buranın güvenli bölge olmadığını söylüyor. 2 gün sonra kendisi buraya geliyor. Bu, kaç defadır böyle yapıyor. Bizim yapacağımız çok büyük organizasyonlar olduğu zaman bir açıklama yapıyor ve bizim yapacağımız organizasyonlar bıçak gibi kesiliyor." dedi.

Şahin, makamında düzenlediği basın toplantısında, çalışmalarının odak noktasına insanı koyduklarını ve bu doğrultuda çalıştıklarını söyledi.

Belediye başkanlığını "şehirle nikah" olarak gördüğünü dile getiren Şahin, kötü günde beraber olmanın kendileri için en büyük sınav olduğunu belirtti. Şahin, "Dolayısıyla hassas dönemlerde doğru yönetmek ve burada liderlik yapmak hepimizin boynunun borcu." dedi.



"TERÖRLE MÜCADELE BÜTÜN DÜNYANIN MÜCADELESİ"

Şahin, TÜRSAB'ın bütün bölge başkanlarını Gaziantep'te topladıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"2 günden beri çalışıyoruz çünkü çok hassas bir dönemden geçiyoruz. Küçük bir beyanatın, yapılan negatif bir haberin bedelini işçisi, çiftçisi, kadını, erkeği bu şehrin insanı ödüyor. Kimsenin buna hakkı yok. Amerikan Büyükelçisi, buraya gelmeden önce açıklama yapıyor, vatandaşlarına buranın güvenli bölge olmadığını söylüyor. 2 gün sonra kendisi buraya geliyor. Bu, kaç defadır böyle yapıyor. Bizim yapacağımız çok büyük organizasyonlar olduğu zaman bir açıklama yapıyor ve bizim yapacağımız organizasyonlar bıçak gibi kesiliyor. Biz burada olağanüstü tedbirler alırken Amerika'da patlama oluyor. Dolayısıyla terörle mücadele bütün dünyanın mücadelesi. Artık sınırlar kalktı. Küresel vatandaşlığın, dünya vatandaşlığının konuşulduğu bir dünyada yaşıyoruz."