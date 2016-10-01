Evlat ateşi

İzmir Urla'da yaşayan Oğuzhan Ateş, daha 19 yaşındaydı. 20 Haziran akşamı yeni aldığı motosikletiyle gezintiye çıktı. Aniden yola fırlayan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Motosikletin devrilmesi sonucu yere düşen genç, hafif yaralandı. Bu sırada bir aracın üzerinden geçmesi sonucu ölen gencin, motosiklet kazasında can verdiği sanıldı. suçlamaL ARI redde tti Ancak bir görgü tanığı, hızla gelen bir aracın, yerde kıvranan Ateş'in üzerinden geçtiğini anlattı. Baba Harun Ateş ise oğlunun katilini bulmak için bir dedektif gibi çalıştı. Babanın şikayeti üzerine güvenlik kameraları incelemeye alındı. Görüntülerde koyu renkli bir aracın hızla gelip, yerde yatan yaralıya çarparak olay yerinden uzaklaştığı anlaşıldı. Titiz çalışmalar sonucu kimliği belirlenen sürücünün eski bir oyuncu olan Ergül Buharalı (75) olduğu saptandı. Otomobilde yapılan incelemede tamponda, Ateş'in kafasında bulunan kaskın parçacıkları ve boyası olduğu ortaya çıktı. Kazaya karışmadığını iddia eden Buharalı hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.



Fatih ŞENDİL