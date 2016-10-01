Elektrikte tarife değişti

EPDK, Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt Anonim Şirketi tarafından uygulanan aktif elektrik enerji toptan satış tarifesini düzenledi.

EPDK, TETAŞ'ın uyguladığı aktif elektrik enerji toptan satış tarifesini düzenledi, karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, TETAŞ tarafından dağıtım şirketlerine ve görevli tedarik şirketlerine bugünden itibaren geçerli olacak şekilde, aktif elektrik enerjisi bedelinin kilovatsaat başına 14,8 kuruş olarak uygulanmasına karar verildi.

Görevli tedarik şirketlerinden elektrik enerjisi alan iletim sistemi kullanıcısı tüketicilere uygulanan tarifelerin, TETAŞ tarafından iletim sistemine doğrudan bağlı tüketicilerine uygulanmasına devam edilecek.

TARİFE DEĞİŞİKLİK YAPILABİLİR

Ayrıca, makroekonomik göstergelerde meydana gelebilecek değişiklikler veya sair nedenlerden dolayı TETAŞ tarafından teklif edilmesi durumunda tarife değişikliği yapılabilecek.