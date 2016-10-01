Dışişleri'nden "Ege Adaları" iddialarına sert yanıt
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin 2003 yılından itibaren Ege Denizi'ndeki bazı ada veya adacıkların egemenliğini başka bir ülkeye devrettiğine ilişkin iddia ve haberlerin tamamen gerçek dışı olduğunu duyurdu.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Ege'deki ada, adacık ve kayalıkların hukuki statüsü bağlamında son 13 yıldır herhangi bir değişikliğin olmadığı belirtilerek, şöyle denildi: "Komşumuz Yunanistan ile aramızda Ege bağlamında birbirleriyle bağlantılı bir dizi sorunun mevcut olduğu da bir vakıadır. Ege'de bazı adacık ve kayalıkların aidiyeti ve bununla bağlantılı olarak Türkiye ile Yunanistan arasında geçerli bir uluslararası anlaşmayla tespit edilmiş deniz sınırlarının bulunmaması da bu sorunlar arasında yer almaktadır. Bilindiği gibi, Ege meseleleri Yunanistan ile aramızda mevcut diyalog kanalları çerçevesinde tüm yönleriyle ele alınmaktadır. Ege'deki ada, adacık ve kayalıkların hukuki statüsü bağlamında son 13 yıldır herhangi bir değişiklik olmamıştır"
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.