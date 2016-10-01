DHKP-C’nin 1 numarası Sadık Eroğlu yakalandı

İstanbul Terör Polisi, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik nefes kesen bir operasyona imza attı. Örgütün üst yönetiminde yer alan ve Türkiye'deki 3 sorumlusundan biri olan Caferi Sadık Eroğlu hücre evinde toplantı yaptığı sırada yakalandı. Kamu görevlilerine yönelik suikast girişimi ve Alevi-Sünni ekseninde bir iç karışıklık hedefleyen terör örgütü DHKP-C'nin eylem talimatlarını örgütün yurtdışındaki yönetici kadrosundan ve uluslararası üst akıldan alan şüphelinin Caferi Sadık Eroğlu olduğu belirlendi.
DHKP-C'nin Türkiye'deki 3 kişilik komite üyesinden biri olduğu öğrenilen Eroğlu'nun yakalandığı hücre evinde DHKPC'nin yurtdışındaki üst yönetiminden alınan eylem talimatları ve bugüne kadar yapılan eylemlere ait raporların da olduğu belgeler ele geçirildi.
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